Krimireede uus sari: ETV hakkab näitama BBC auhinnatud "Shetlandi"

Kahetunnise pilootosaga käivituva krimisarja "Shetland" tegevus keerleb väikeses kogukonnas toimuvate mõrvalugude ümber, mille lahendamist juhib inspektor Jimmy Perez (Douglas Henshall). Pärast naise surma koos teismelise kasutütrega Shetlandile naasnud inspektor loodab eest leida rahuliku eluviisi, kuid tegelikkuses seisab uurija silmitsi keeruliste väljakutsetega, sest saarel on kõik kõigiga seotud ning kohalikke võib iseloomustada pigem tõrjuvate ja umbuslikena kõige suhtes.



"Shetlandi" sündmused leiavat aset Šotimaal ja sari on ka Šotimaal filmitud. Paljukiidetud sarja puhul tõstetakse esile nii sisu kui ka vormi, sest tumedate lugude kõrval paitavad silma Šotimaa uhked maastikud. Omapärase käekirjaga "Shetland" on pälvinud parima telesarja tiitli ja Douglas Henshall inspektori rolli eest parima näitleja tiitli BAFTA Scotland jagamisel.

"Shetland" põhineb menuka krimikirjaniku Ann Cleeves'i teostel, sama autori kirjutatud menukid on aluseks teiselegi ülipopulaarsele krimisarjale "Vera".



2013. aastal esmakordselt tele-ekraanidele jõudnud sarja on toodetud viis hooaega, kuid jätku on "Shetlandile" lubatud veel vähemalt kahe hooaja jagu.

"Shetland" on ETV-s reedeti kell 21.40.