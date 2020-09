"Klassikatähed" selgitab sel pühapäeval välja kolm finalisti

Võistlustulle on jäänud viis noort muusikut: Siret Sui (flööt), Triinu Piirsalu (viiul), Helin Hallik (kitarr), Tähe-Lee Liiv (klaver) ja Toomas Oskar Kahur (tuuba). Õhustik on ootusärev, sest mängust tuleb lahkuda kahel võistlejal.

Kuues võistlusvoor avab noorte loovuse uusi tahke, sest saate teema on parafraas ehk töötlus. Igal võistlejal tuleb esitada kaks pala: tuntud poploo seade ja töötlus klassikalisest muusikast. Näiteks kõlavad saates popmuusika ajatud pärlid ABBA "Dancing Queen" ja Michael Jacksoni "They Don't Care About Us", aga ka värskemaid hitte, näiteks Luis Fonsi "Despacito".

Kui poploo said võistlejad valida ise ja aega on nende harjutamiseks olnud piisavalt, siis klassikateemad jagati noortele kätte alles eelmise saate lõpus. Seetõttu on ka nende töötlemiseks antud napp nädal toonud parajalt pingeid ja ärevust. Rinda hakatakse pühapäevases saates pistma selliste maailmaklassika tippu kuuluvate paladega nagu Georges Bizet' "Habanera", Edvard Griegi "Mäekuninga koopas", Richard Straussi "Nõnda kõneles Zarathustra", Giuseppe Verdi Võidumarss ooperist "Aida" ja Johannes Brahmsi "Ungari tants nr 5".

Võistlejad on finaalilavapartneriteks palunud väga erinevaid ja erilisi instrumentaliste, muuhulgas liituvad saatega "Klassikatähtedes" varem osalenud artistid nagu Tanel-Eiko Novikov, Ingely Laiv, Jakob Peäske jt. Uudsete klassikatõlgenduste loomisel on muusikuid nõustanud selle ala suurmeister Rein Rannap, kes jälgib noorte esinemisi žüriis. Hääletamise ajal istub Rein Rannap ise ka klaveri taha – eksklusiivselt kõlab saates esmaesitus tema uhiuuest teosest "Kaitseingel", mis on osa Rannapi uue plaadi "Ikka ja alati…" muusikast. Kui viimased 150 aastat on tõsine ja kerge muusika arenenud eraldi, kohati lausa vastandlikult, siis Rannap kutsub neid taas kohtuma ja sulanduma.

Koos Rein Rannapiga on sel korral žüriis muusikaprodutsent Kadri Tali ja klarnetist, dirigent ning muusikapedagoog Toomas Vavilov. Žürii punktidele liidetakse tele-ja raadiopubliku antud hääled. Konkursi võitja selgub 27. septembril toimuvas finaalsaates.

"Klassikatähed" eelviimane voor alustab ETVs ja Klassikaraadios sel pühapäeval kell 18.45. Peale telesaate lõppu on huvilistel võimalik lülituda Klassikaraadio lainele, kus kuuldu üle arutlevad saadet jälginud muusikaeksperdid.

Saatesari valmib Eesti Kontserdi, Klassikaraadio ja ETV koostöös. "Klassikatähtede" tegemisi saab jälgida sarja kodulehel ja Facebooki lehel.

Senised saated on mugavalt järelvaadatavad Jupiteris.