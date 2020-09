Sam Smith avaldas uue loo "Diamonds", oktoobris ilmub ka uus album

Muusik Sam Smith avaldas uue loo "Diamonds" ning teatas ka, et oktoobris ilmub tema uus album "Love Goes".

Album saab olema Smithi kolmas stuudioalbum, kirjutab Consequence of Sound.

Esialgu pidi albumi pealkiri olema "To Die For", kuid koroonaviiruse leviku valguses tundus nimi sündususetu ja seda muudeti. Ka albumi ilmumine lükkus pandeemia tõttu edasi.

Boonuslugudena kõlavad uuel albumil juba ilmunud lood "I'm Ready", "To Die For" ja "I Feel Love". Kui boonuslugusid aga mitte arvestada, on "Diamonds" teine uuelt albumilt ilmunud lugu.

Loole valmis ka muusikavideo: