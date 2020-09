Grete Paia: enam ei oskagi suure hulga inimeste seas olla

Laulja Grete Paia tõdes, et koroonapandeemia on õpetanud distantsi hoidma ja rahvarohketes kohtades viibimine mõjub praegu harjumatuna.

"Huvitav on see, et ei oskagi enam olla suure hulga inimeste seas. Ebamugavustunne tekib," ütles Paia R2 "Hommikus!".

Ta lisas, et väldib teadlikult rahvarohkeid kohti, sest ei taha Saaremaal elavatele vanaemale ja vanaisale koroonat viia. Näiteks käib ta poes aegadel, kui seal väga inimesi ei ole. Saaremaal veedab ta praegu ka tavapärasest rohkem aega – pool nädalat on Saaremaal ja ülejäänud aja Tallinnas.

Paia nentis ka, et nii kehva suve, kui sel aastal, pole ammu olnud. Ka oht, et sügisel mitmed kontserdid ära jääda võivad, teeb ta kurvaks, ent hirmu ta ei tunne.

"Mul on plaan B olnud kogu aeg kõrval ja ma olen alati olnud seda meelt, et ma ikkagi soovin muusikat teha nii, et saan ise nautida seda ja fun'ida ega pea ainult sellest sõltuma," ütles Paia ja lisas, et talle on abiks ka sotsiaalmeedia.