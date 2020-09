"Me päris pikalt arutasime plaadifirmaga ja pidasime omavahel nõu, millist singlit järgmisena välja lasta ning tegelikult pidi esialgu selle loo asemel üks teine lugu ilmuma," rääkis koosseisu liige Oliver Rõõmus.

"Siiski tundus, et "Your Eyes" on mõnusalt kaasahaarav lugu, et see ka eraldi singlina välja lasta ning hea meel, et see on ka nüüd lõpuks olemas kõikidel platvormidel kuulamiseks," lisas duo liige Joonatan Siiman.

"Your Eyes" räägib sellest, kuidas inimese silmad jutustavad oma lugu ning pilgust võib väga palju välja lugeda. "Mõni pilk ei pruugi alati ka meeldiv olla," tõdes Siiman.

Lugu valmis koostöös Hollandi plaadifirmaga Soave Records.

Uut lugu saab kuulata Spotifyst: