Maailmas reisiv perekond jõudis rännakuga Eestisse: Balti riigid on meie jaoks ühesugused

Juba mitmetes riikides reisinud perekond tõdes "Ringvaates", et Balti riigid on nende jaoks täitsa ühesugused – riikide maastik on samasugune ja ka tänaval vastu kõndivad näod ei ole riigiti erinevad. Pereisa Akis Temperidis nentis küll, et eks ilmselt on riikide kultuurid erinevad, kuid nemad sellest aru ei saa.

Maailmarändurid tõdesid ka, et tegelikult on Euroopa nende jaoks igav, sest inimesed suhtlevad nendega harva ja ka külla kutsumist ei tule kuigi palju ette. See tekitab neis tunde, et nad on kõigest turistid.

Eestis sai erakordse kogemuse osaliseks aga paari kaheksa-aastane tütar Anastasia, kes sai Tartus esimest korda elus kala püüda.

Eestisse plaanib perekond jääda üheks nädalaks, mis on nende sõnul tegelikult lühike aeg. "Me peame kiirustama, sest me ei taha talve Norras veeta," ütles Temperidis.

Perekond loodab ka, et sedasi maailma avastades leiavad nad peagi riigi, kuhu mõneks aastaks elama jääda.