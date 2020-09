Tambet Tuisk "Reeturist": otsisin enda tegelaskujus inimest

"Selle looga on nii, nagu ikka juhtub elus, et suht viimasel hetkel võib tulla. Saatus mängis selle rolli minu kätte, kuigi seal oli ka teisi inimesi. Mul oli vähe aega ja ma sain aru, et kuidas ma kõige kiiremini sinna sisse saan ja mis mind näitlejana aitab, on püüda natuke selgeks teha, mis üldse toimus – kes meil oli kaitseminister, kes meil oli kuskil peadirektor, kes oli kuskil minister, mis asjad meil üldse tegelikult juhtusid," rääkis Tuisk "Ringvaates".

Näiteks luges ta rolli jaoks läbi Kapo aastaraamatuid ja üritas materjalidega tutvudes leida kohti, mis teda näitlejana käivitaksid ja loominguliselt tööle paneksid.

Tuisu tegelane on inspireeritud riigireetur Herman Simmist. "See aines on Herman Simm, aga see ei ole Herman Simmi lugu," ütles Tuisk, kes üritas rolli jaoks ka mõista, mis inimest sobimatutele tegudele ajendab.

"Ma arvan, et – olles natuke lugenud, aga mitte küll töötades selles sfääris – leitakse inimese nõrk koht. Meil kõigil on neid nõrkasid kohtasid. Nüüd on küismus, et millega saab keegi kasulik olla, mida ta valdab. Selle tegelasega oli samamoodi – ta oli infole väga lähedal," ütles Tuisk. "Saatus mängis ta õigese kohta," lisas ta.

Sarja tegemisel andis näitlejatele sisendit ka Andres Anvelt, kes tollaste sündmustega hästi kursis on. Tänu Anvelti näpunäidetele oli Tuisu sõnul ka rolli sisse elamine kergem.

Oma tegelaskuju Tuisk hukka ei mõista. "Mina püüan seda tööd ikkagi niimoodi teha, et kui ma ütlen millelegi jah, siis ma ikkagi püüan sinna sisse minna. Kas olla nii kole või nii ilus, nii heasüdamlik või nii halb. Ma otsisin inimest siin. Ma püüdsin otsida kõige muu sees ikkagi inimest," ütles ta.

Tuisk lisas ka, et tema tegelane on aktiivne jälgija, kes kogu aeg tegutseb. "Mis oleks näitlejale parem, kui kogu aeg tegutseda, otsida võimalusi ja vahendeid enda sees?" sõnas Tuisk.

"Reetur" tele-esilinastub ETV-s reedel, 18. septembril kell 20. Igal reedel lisandub Jupiter.err.ee lehele sarja järgmine osa.