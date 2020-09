Keanu Reevesi sõnul on "Matrixi" neljas film inspireeriv armastuslugu

"Meil on suurepärane režissöör Lana Wachowski, kes on kirjutanud ka ilusa stsenaariumi – see on armastuslugu, see on inspireeriv, see on äratushüüd ja selles on ka palju märulit," rääkis Reeves BBC saates "The One Show".

Täpsemaid detaile Reeves ei avanud, kuid lisas, et uue "Matrixi" filmi võtted on juba käimas ja ta viibib seetõttu praegu Berliinis. "Me loome siin maagiat," ütles ta.

Näitleja toonitas ka, et kindlasti ei ole tegemist "Matrixi" filmide eellooga. "Minevikku me ei lähe," sõnas ta.

Film pidi esialgse plaani järgi jõudma kinodesse 2021. aastal, ent lükkus koroonapandeemia tõttu aasta võrra edasi. Film peaks esilinastuma 1. aprillil 2022.