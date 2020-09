Sama liiki seente välimus on tihti erinev: seda mõjutavad pinnas, vanus ja vihmasadu

Erineva välimuse taga võib olla lihtsalt liigisisene varieeruvus, kuid lisaks sellele mängib seene välimuse juures rolli ka see, kas äsja on vihma sadanud, kui vana seen on ja millise pinnase peal ta kasvanud on.

Näiteks kui hobuheinik kasvab liivasel pinnasel, on tal tüsedam ja lühem jalg kui samblasel pinnal kasvaval hobuheinikul. Erinevalt noorest kitsemamplist on vana kitsemampli kübar aga kausiks kaardunud.

Ehrlich ütles ka, et tihtipeale arvatakse, et kui ussid on seent söönud, siis kõlbab see söögiks ka inimestele. See arusaam on aga vale – näiteks maiustavad ussid tihti valgete kärbseseentega, aga inimestel neid siiski süüa ei tasuks.