Martin Algus: sarja tegelased ei tohiks olla skeemi järgi käituvad käpiknukud

Stsenarist Martin Algus on aastate jooksul kirjutanud mitmeid näidendi-, sarja- ja filmitegelasi. Seda tehes on stsenaristi jaoks oluline, et tegelased ei käituks kui käpiknukud mõne kindla skeemi järgi, vaid et neis oleks olemas ka teatud sügavus.

Tegelaste loomisel saab ta tihti inspiratsiooni päriselust. "Mul on ilmselt lapsepõlvest tekkinud mingi galerii arhetüüpe silme ette. Juba elades Siimustis Vooremaal, väikses külas, kus oli ainult 1000 inimest – seal oli kõiki neid arhetüüpe kas üks või kaks ja nad hakkasid paremini silma," rääkis Algus "Vikerhommikus" ja lisas, et näiteks jäid talle sealt meelde külajoodik ja ülemus.

"Ma olen kasutanud küll oma näidendites väga konkreetseid inimesi, kes on andnud tõuke ühe või teise näidendi kirjutamiseks. Samamoodi sarjades ikkagi on ka need tegelased segunenud kusagil mälus – sellest samast galeriist, mis elu jooksul nähtud – mõne näo või häälega. Nad hakkavad kuidagi elama," kirjeldas Algus.

Just see, et tegelased elama ja end aina rohkem avama hakkavad, ongi Alguse sõnul kõige põnevam. "Mulle ei meeldi sarjad, kus ma näen läbi, et on võetud üks tegelane, stsenarist lihtsalt surub ta sinna tegevusse, mis tal on enne valmis mõeldud, ja see tegelane on lihtsalt käpiknukk, kes käitub mingisuguse skeemi järgi. Ei ole seal seda elu või tegelikkust, mida ma otsin, kui ma midagi looma hakkan," rääkis Algus ja lisas, et ta ise läheneb tegelastele alati väga delikaatselt ja laseb neil ennast juhtida.

Tegelaste loomisel on tal ka üsna palju vabadust. Aeg-ajalt on mõned stsenaariumid tehtud tellimustööna, teinekord aga on ise kogu süžee välja mõeldud ja seejärel mõnele kanalile pakutud. "Mõlemal juhul on vabadust palju. Ikkagi saab seda lugu rääkida nii, nagu endale meeldib ja kui seda teha põnevalt, siis on ka tellija rahul," rääkis Algus.

Küll aga tuleb teksti kirjutades mõelda eelarve peale. "Me lihtsalt ei saa kõike, mis pähe tuleb, sarja sisse kirjutada, sest on ilmselge, et seda kõike me ei suudaks üles filmida," ütles Algus.

Näitlejaid on Alguse sõnul enamasti kerge uue ja põneva projektiga liituma saada – seda muidugi juhul, kui võtteperiood näitlejatele ajaliselt sobiv on. "Tegelikult näitlejad tahavad mängida ja meil väga palju ei tule neid kuidagi osalema mõjutada," ütles Algus.