Jupiter soovitab dokumentaalfilmi esimesest moesuperstaarist

"Enamus meist tunneb või on vähemalt kuulnud selliseid 1980ndatel esile kerkinud moeloojaid nagu Calvin Klein või Ralph Lauren. Halstoni nimi aga paljudele täiesti tundmatu. Sel on oma kindel põhjus," rääkis Jupiteri toimetaja Raul Lobanov.

"Halstoni lugu on mõnes mõttes klassikaline kiire tõusu ja kiire langusega revolutsionääri lugu. Tajudes esimeste seas ühiskonna muutunud ootusi, lõi ta ikoonilise moebrändi ning tõusis ise moesuperstaari staatusesse. Esimesena alustajate sagedaseks taagaks on aga kuhjuvad vead ja liigne abitsioonikus. Ka Halstoni moeimpeerium kukkus peagi omaenese raskuse all kokku ning marginaliseerus taganttulijate tuules. Filmi üheks tugevuseks on karm avameelsus nii edu kui ka languse käsitlemisel," lisas ta.

Tegu on värvikalt pöörase filmiga 1970. aastate ühiskondliku ja seksuaalrevolutsiooni kehastuse Roy Halstoni Forwicki impeeriumist ning mõjust moe-, kultuuri- ja ärimaailmale.

Arhiivikaadrid on põimitud ühte intervjuudega Halstoni sõprade, pereliikmete ja koostööpartneritega, sealhulgas Liza Minelli, Joel Schumacheri ning tema lemmikmodellide ehk nn halstonettidega.

Filmi saab vaadata SIIN.