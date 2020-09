Video | NOËP kutsub läbi Tarantino tegelaskujude konisid korjama

Maailmakoristuspäeva fookuses, kuhu on tänaseks registreerinud juba ligi 20 000 inimest, on tänavu väikeprügi ja ertiti just suitsukonid. Kõigi koolide vahel, kes võtavad tänavu aktsioonist eriti aktiivselt osa, loositakse välja ka Ariadne, NOËP'i ja Pluuto ühiskontsert. Ariadne teeb ka lisa-üllatuse ühele lasteaiale.

Maailmas suitsetatakse aastas 6 triljonit sigaretti ning koguni 4,5 triljonit sigaretifiltrit ehk koni jõuab loodusesse. Sigaretifilter ei lagune looduses bioloogiliselt, vaid mureneb järjest väiksemateks ja väiksemateks tükkideks ehk plastist saab mikroplast.