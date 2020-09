Henrik Kalmet ja Tõnis Niinemets võtsid mõõtu mitmepäevases spordivõistluses

Eelmisel aastal võisteldi vehklemises, tennises, rannavolles, akrobaatika ja curlingus. Sel aastal osutusid valituks aga golf, poks, tänavakorvpall, padel ja mitmevõistlus.

"Võib olla me valisime need alad natuke ka seda silmas pidades, millega me ei ole kokku puutunud ja kuhu muidu ei läheks," rääkis Kalmet "Ringvaates" ja lisas, et nad said hea võimaluse uusi spordialu koos Eesti tippudega harrastada. Näiteks Ksenija Balta valvsa pilgu all võisteldi mitmevõistluses, kus näitlejad said nii tõkkeid joosta, kõrgust ja kaugust hüpata, kuuli tõugata ja joosta.

Näitlejad tõdesid, et teevad ka muidu aktiivselt sporti ja ka teatrilaval on füüsiline vorm väga tähtis.