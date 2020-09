"Reeturis" pandi rõhku ajastutruudusele: kui leivakuju polnud õige, tormati uut ostma

"Põnevusloo tegemine on ühelt poolt hästi lihtne – need reeglid on olemas, sa ei pea mingisugust jalgratast leiutama. Aga seda tehniliselt korraldama hakata niimoodi, et sul oleks taustal ka ajastu – selle korraldamine kõige lihtsam ei olnud," ütles režissöör Ergo Kuld.

Näiteks kui peategelane ostis endale sarjas uue Porsche, tuli linna pealt leida uueväärne 2004. aasta Porsche. Jälgida tuli ka seda, et linnapilt oleks 2003. ja 2004. aastale vastav. "Üks markantne lugu, mis puudutab ajastu detaile: olime ette valmistanud laua ääres söömise. Tambet Tuisk avastas äkki, et see leib, mis meil laua peal on, ei ole vist päris sellise kujuga, mis vastaks ajastule. Kunstiosakond tormas ruttu poodi õige kujuga leiba ostma," meenutas Kuld.

Ajastuteemalist pettust on tehtud vaid kunstinäitusega. "Me võtsime tõesti kaasaja kunstinäituse ja riputasime sinna mõned meile sobivad ajastu maalid. Ülejäänud on tegelikult tänapäevased," tõdes Kuld.

Stsenarist Martin Algus ütles, et kuna tal on endal kunsti vastu suur huvi, on ka tegelaste nimed mingil moel kunstiga seotud. Luuremaailmaga seonduvast Algus aga kuigi palju ei teadnud ning sarja idee tuli hoopiski Andres Anveltilt. "Ta aitas kogu loole tõepärasust luua," ütles Algus. "Eesmärk oli teha usutav lugu nii tavavaatajale kui ka lvastuluuretöötajatele, politseinikele ja kõigile, kes on asjaga natuke rohkem kursis," lisas ta.

Alguse sõnul oli süžee välja mõtlemine väga põnev portsess. "Oli väga põnev üritada tungida reeturi pähe – jui sa avastad, kui väikesed inimlikud, isegi tühised ajendid võivad teinekord panna inimest sooritama täiesti meeletuid tegusid," kirjeldas Algus.

Kuld lisas, et peategelase kuriteod lähevad sarjas aina jõhkramaks, aga samal ajal ka lihtsamaks.

"Reetur" tele-esilinastub ETVs reedel, 18. septembril kell 20. Igal reedel lisandub Jupiter.err.ee lehele sarja järgmine osa.