Minu Eestimaa | Marina Kaljurand: Eesti üks suuri väärtuseid on siinne loodus

Marina Kaljurand tõdes, et talle meeldivad kohad, mis talle juba lapsepõlvest saati tuttavad on. Pisikesest peale on talle meeldinud mere ääres ja männimetsades viibida, mistõttu viis ta ka televaatajad endaga jalutuskäigule Hiiumaal Kõpu poolsaarel asuvasse männimetsa.

"Mulle meeldib see lõhn, mulle meeldivad pikad sirged puud, mulle meeldib see rohelus, mulle meeldivad mustikad, mulle meeldivad kukeseened – mulle meeldib kõik, mis siin on," rääkis Kaljurand.

Ta lisas, et käib metsas iga päev koertega jalutamas ja neil on välja kujunenud 21 erinevat rada, mida mööda kõndida. Tihti võtab ta metsa kaasa ka oma lapselapsed, kellega üheskoos näiteks mustikaid ja seeni korjatakse.

"Ma arvan, et see ongi tükike minu loodust ja minu Eestimaad, mida ma tahan neile edasi anda," ütles Kaljurand.

Väikeste lastega metsa minnes võtab Kaljurand alati ka söögi- ja joogipoolist kaasa, sest mäletab enda lapsepõlvest hästi, kuidas metsas oli tore võileiba nosida. Koertega suurte puude vahel jalutades naudib ta aga vaikust.

"Selles vaikuses ma arvan ma olen valmis kirjutanud kõned, mida mul on vaja esitada. Ma olen mõelnud läbi eelmise päeva, tänase päeva, homse päeva. See on nagu väljalülitumine," tõdes Kaljurand.

Ta lisas, et on Hiiumaal kohanud ka mitmeid turiste, kes samuti Eesti loodusest vaimustuses on. "Ma arvan, et meie Eestimaa suur väärtus ongi see puutumata loodus, ka puututud loodus, ka loodus, kus me käime – see loodus, mis meid ümbritseb," ütles Kaljurand.

