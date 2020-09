Lasteekraan kannab pühapäeval üle kontserti "Lasterikkuse võlumaailm"

Sel pühapäeval on võimalik jälgida veebilehelt lasteekraan.ee kuuetunnist otseülekannet kontserdilt "Lasterikkuse võlumaailm".

Võrumaa Lasterikkad ja Eesti Lasterikaste Perede Liit kuulutasid märtsikuus välja uute lastelaulude konkursi "Lasterikkuse Võlumaailm". Mai lõpuks laekus üle Eesti nii lasterikastelt, noortelt, vanadelt, tuntud kui ka tundmatutelt heliloojatelt 133 laulu, millest žürii valis välja 73 laulu.

Žüriisse kuulusid Gerli Padar, Inga Lunge, Silja Otsar, Erki Meister ning nende valitud laulud kõlavad 20. septembril Mooste folgikojas toimuval kaheosalisel finaalkontserdil.

Kontserdist valmib ka CD ja kontsertraamat, mis jõuab kõigi Eestis tegutsevate sünnitusmajade kaudu peredesse, kuhu sünnib kolmas laps. Nii tervitatakse uusi peresid, kes kuuluvad kolmanda lapse sünni järgselt lasterikaste perede sekka.

Projekt on kasvanud suureks ja ühendab peresid, kohalikke omavalitsusi, muusikuid, heliloojaid, lapsi, organisatsioone ja ka ettevõtjaid üle terve Eesti.

Saatebändi liige Reigo Ahven võrdleb ellukutsutud laulurallit kunagise "Entel-Tentel" lauluvõistlusega. Kõik autorid, esitajad ja laste juhendajad on elevil, sest paljudele on see esmakordne kogemus osaleda ning panustada loojana nii suurde projekti.