Raadio 2 läheb sügisele vastu suvehiti valimisega

Raadio 2 otsustas enne lõplikult sügiskavale üleminekut valida esmakordselt suvehitti. Kuni 21. septembrini on võimalik valida 2020. aasta suve parimate kodumaiste lugude seast oma lemmik.

Suve lõpp on Raadio 2 jaoks kujunenud igas mõttes sündmusterohkeks. Kuulajatele on vahendatud olulisi muusika- ja kultuurisündmuseid ning samas tempos jätkatakse ka sügisel – sel nädalal on R2 kohal Disainiööl, tuleval nädalal Tartu Tudengipäevadel ning oktoobris Etnokulpide jagamisel.

Septembri algusest saati on R2 järk-järgult üle läinud ka sügiskavale. Kavasse on lisandunud uusi muusikasaateid ning päevakajalisi põletavaid teemasid lahkavad värsked rubriigid. R2 muusikavaliku eest hoolitsevad sel sügisel teiste seas näiteks Hannaliisa Uusma ja Gameboy Tetris – neljapäevane saade "HU:MIX" jahutab meeli elektroonilise muusikaga ja laupäevane "Tetris" laseb kõlada uuel ja vanal vene muusikal.

Argipäeva hommikutel äratavad kuulajaid alates kell 6.30 Margus Kamlat, Bert Järvet ja Robin Juhkental, koos nendega Katrin Aarma ja Kaisa Potisepp. Raadioprogrammis on tagasi ka mitmed pikaajalised lemmikud, sealhulgas 25. sünnipäeva tähistav "Rahva oma kaitse" ning Ahto Lobjaka kommentaarid Lääne-Euroopa meediale saatesarjas "Värske Euroopa" (teisipäeval ja neljapäeval kell 13). Suvekavast kandub sügisesse populaarne jutusaade "Naistesaun", kuid nüüd lükkavad blogija Paljas Porgand ning muusik ja näitleja Kristel Aaslaid nädalavahetusele hoo sisse juba laupäeviti kell 10-12.

Uued saated R2 sügiskavas

FLOORSHOW

N kell 21 üle nädala

Üle nädala neljapäeviti kuuleb R2 eetris postpunki alates vanadest obskuursetest bändidest, kes salvestasid ajavahemikus 1978—1983 vaid ühe singli, kuni tuliuute lugudeni selles žanris. Sinna vahele muusikat, mis postpungiga hingesuguluses. Saadet juhib FS.

ERROR! ERROR!

N kell 22

Sveta Baari eestvedav DJ-duo (Madleen ja Luke Teetsov-Faulkner) sirvib läbi alternatiivse muusika maailma entsüklopeediat. Ükski muusikažanr pole kaardilt väljas, seega võib oodata huvitavat teekonda.

HU:MIX

N kell 23 üle nädala

Hannaliisa Uusma jahutab üle nädala meelt eksootilise elektroonilise muusikaga.

PRONTO!

N kell 23 üle nädala

Tunnike rütmilist eklektikat klubi HALL residendilt Micaela Saraceno. House, techno, acid, electro — saade ei jää kinni ainult ühe stiili piiresse.

R2 MAGNET

R kell 12.00

"R2 Magnet" võtab reedel luubi alla nädala kõige olulisema uudise. Eetris on asjaosaliste kommentaarid ning nurgataguseid valgustavad intervjuud. Otsime vastust küsimusele, kuidas edasi? Saatejuht Katrin Aarma

REEDENE DRAIV

R kell 15:00 – 18:00

Muusika, mis juhatab sisse elu parima nädalavahetuse. Saadet juhivad Marta Püssa ja Pille-Riin Karro.

NAISTESAUN

L kell 10.00

Suvel alustanud populaarne vestlussaade jätkub ka sügisel, kuid nüüd laupäeviti. Julgete väljaütlemiste poolt tuntud blogija Paljas Porgand ning suu-peale-mitte-kukkunud muusik ja näitleja Kristel Aaslaid lahkavad teemasid, millest paljud ei julge avalikult rääkida ja mõni isegi ei julgeks kuulata.

TETRIS

L kell 18:00 üle nädala

Pavel Pi ja Roma Pi mängivad uut ja vana vene ning post-ENSV muusikat.

RAIN TOLK SHOW

L kell 18 üle nädala

Rain Tolk mängib muusikat laisa laupäeva lämbeks pärastlõunaks – 40ndate aastate R&B-st sügava house-muusikani. Mõnikord koos külalistega, mõnikord ilma.

RÖSTER

P kell 14.00

Saade haarab eetrisse eestlastele tuntud inimesed ning röstib neid leebel kuumusel kuniks nende nooruspõlve tembud on avalikud ning muusikamaitse kõigile teada. Röster aga ainult ei rösti, vaid soojendab üles ka vanu mälestusi ning tundeid. Saatejuht on Brent Pere.

