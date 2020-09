Madonna lavastab oma elust filmi

Muusik Madonna avaldas sotsiaalmeedias, et lavastab oma elust ja karjäärist rääkiva filmi. Samuti on ta filmi kaasstsenarist koos "Juno" ja "Tully" stsenaristi Diablo Cody'ga.

Film räägib Madonna tõusust New Yorgi slummidest rahvusvaheliseks superstaariks, vahendas BBC. Muusik kinnitas, et filmi fookuses on muusika. "Muusika ja kunst on mind elus hoidnud," sõnas ta.

Madonna tõi ka välja, et film uurib muuhulgas tema suhet kunstnik Jean-Michel Basquiat'ga, muusikali "Evita" valmimist ning loo "Like A Prayer" vastuolulist muusikavideot.

Värske linateos on Madonna kolmas lavastajatöö, varem on ta lavastanud filmid "Filth and Wisdom" (2008) ja "WE" (2011). Uus film valmib koos filmistuudioga Universal.

Hetkel ei ole veel teada, kes filmis näitlejatena kaasa löövad.