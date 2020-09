Marko Reikop intervjueeris korraga seitset pruuti

Tiina Hunt, kes abiellus 3. augustil 2019. aastal, soovitab kõigil naistel enda pulmakleidi alles hoida. "Kui tuleb võimalus seda kanda teist korda, siis ma ei usu, et oleks sellist inimest, kes seda võimalust ei kasutaks," ütles ta ja mainis, et mingil juhul ei tasuks seda kleiti ära müüa. "Kunagi ei tea, millal tuleb teine, kolmas või neljas kord."

Samuti sõnas Hunt, et pulmakleiti võib vaadata ka omamoodi mõõdupuuna. "Kui see selga läheb, on kõik hästi, aga sealt suuremaks ei tohiks minna," ütles ta ja selgitas, et juba teist korda toimub pruutide kokkutulek, kus on abiellunutel võimalik uuesti pulmakleit selga panna. "Mehed sinna kaasa tulla ei tohi, see on ainult pruutidele."