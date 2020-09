Diabeeti põdeva lapse isa Taivo Liiv: ennustan kogemuse pealt, mis saama hakkab

Sel kevadel muutis sotsiaalkindlustusamet oma senist praktikat nii, et ei määranud enam mitmetele esimest tüüpi diabeeti põdevatele lastele puuet. See jätab aga vanemad ilma nii tugiisiku teenusest kui ka toetustest. "Ringvaates" rääkisid Taivo Liiv ja Hendrik Jantson elust diabeeti põdeva lapsega.

Diabeeti põdeva lapse isa Taivo Liiv selgitas, et kui lapse veresuhkur on liiga madal, siis tuleb talle anda kiirelt süüa. "Kui on liiga kõrge, siis tuleb teha insuliinisüst," ütles ta ja mainis, et seda kõikumist tuleb prognoosida. "Need asjad ei mõju koheselt."

Liiv tõdes, et ideaalis tahaks ta jälgida oma lapse insuliinipumpa iga viie minuti tagant ning selle järgi arvestada, millal talle süüa anda. "Reaalsus pole muidugi kellelgi jaksu, et seda nii tihedalt jälgida," ütles ta ja lisas, et seetõttu annab ta tihti lapsele juba varem süüa ja proovib oma kogemuse pealt ennustada, mis saama hakkab.

Hendrik Jantson, kelle laps põeb samuti diabeeti, kinnitas, et tihti on tal kaasas väike kaal, millega panna paika, kui palju laps täpselt sööb. "Selle järgi saan siis arvestada, kui palju talle insuliini teha," ütles ta ja lisas, et kui laps läheb üksinda näiteks sünnipäevale, siis paneb ta suurema koguse insuliini kaasa.

Kui tema laps vaid 2-aastaselt sai diabeedidiagnoosi, ei osanud ta sellele kuidagi reageerida. "Ma ei teadnud sel hetkel diabeedist mitte midagi," ütles ta ja kinnitas, et arvas esialgu, et ehk on tegu nädalase haigusega, pärast mida saab laps koju. "Aga kui ma järgmine päev ise haiglas olin ja tehti selgeks, millega tegu, siis ega see meeldiv üllatus ei olnud."