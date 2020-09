50 aasta tagune raadiosaatelint Kilvetite abiellumisest jõudis tagasi Eesti Raadio arhiivi

Kilvet oli salvestused omal ajal teadmata põhjusel koju viinud, ent nüüdseks jõudsid lindid tagasi Eesti Raadio arhiivi. Ühel lindil kõlasid näiteks Vivaldi "Aastaajad", teisele oli aga 50 aastat tagasi salvestatud toonane noortesaade "Tulipunkt".

Lindil kõlas noore reporteri Krista Kanteri (hiljem Kilvet) ning tema tulevase abikaasa, näitleja ja lavastaja Kaarel Kilveti reportaaži sellest, kuidas viiakse abielu registreerimiseks paberid sisse perekonnaseisuametis. Noored kirjeldatavad saates ka tõendite ja paberite virr-varri, mida nõukogudeaegne abiellumine eeldas.

Reportaaž kõlas äsja ka Vikerraadio saates "Päevatee", kus Kertu Saks ema arhiivi korrastamisest täpsemalt rääkis.

Saks ütles, et leid on oluline mitmel põhjusel. Esiteks on tegemist reportaaži žanriga, mida eriti enam raadioajakirjanduses ei viljeletagi. Saade annab ka ajaloolise dokumendina ülevaate nõukogude absurdsest tegelikkusest.

N-ö abiellumise sari "Tulipunkti" saates oli kolmeosaline ning viimase osa salvestas Toivo Aare Kaarel ja Krista Kilveti pulmas. Säilinud on sellest sarjast aga ainult sellesuvine leid registreerimise paberite sisseviimisest.

Kilveti asju korrastades leidis Saks aga ka teisigi raadioga seotud pabereid. Näiteks avastas ta vanade asjade hulgast "Muusikatunnile" saadetud soovilugude nimekirjad. Tallinna purjeregatti kajastanud Kilveti asjade hulgast leidis Saks aga ka olümpiamängudega seotud materjale.