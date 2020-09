John Boyega lõigati parfüümi reklaamist välja ja asendati Hiina näitlejaga

Boyega teatas sotsiaalmeedias, et kavatseb seetõttu Jo Malone'i reklaamnäoks olemisest loobuda, kirjutab BBC.

Boyega sõnul oli reklaamklipp talle väga erilise tähendusega – selles näidati tema kodulinna, tema perekonda ja ta sõpru, kes samuti Hiina turule suunatud reklaamis asiaatidega asendati.

Näitleja lisas, et kuigi ta mõistab, et firmad võivad tahta riikides erinevaid esindajaid kasutada, on praegu siiski tegemist vale tegevusviisiga, sest temaga ei peetud asenduste osas nõu ja kogu talle omane kutuur justkui kustutati.

Nüüdseks on Jo Malone'i Hiina turule suunatud reklaam eemaldatud ning firma esindaja vabandas Boyega ees, öeldes, et tegemist on nende veaga ning nad ei oleks tohtinud seda teha.

Hiinas on Boyegat ebaõiglaselt koheldud aga varemgi. 2016. aastal linastus uus "Tähesõdade" film ning filmi postril poseeris ka Boyega. Hiinas nähtavatel postritel oli Boyega tegelaskuju aga väiksemaks töödeldud, et ta teiste kõrval vähem silma paistaks.