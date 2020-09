Heategevussaade "Jõulutunnel" ootab ettepanekuid abivajajate toetamiseks

Jõulupüha traditsiooniline heategevusprogramm "Jõulutunnel" on kahekümne aasta jooksul vaatajate abil toetanud vähekindlustatud peresid, varjupaiku ja Toidupanka ning olnud aastaid laste ravi leevendaja. Heategevussaate toel on soetatud mitmesuguseid meditsiini- ja füsioteraapilisi seadmeid ning tõstatatud ühiskonnas olulisi teemasid.



Ka sel aastal soovib ETV koos vaatajatega pakkuda toetust olulise sotsiaal- või terviseprobleemi lahendamisel, mis on seni liiga vähe tähelepanu saanud või vajab lisatuge olemasoleva süsteemi kõrval. "Annetuste eest soetatav seade või pakutav tegevus võiks potentsiaalselt jõuda võimalikult paljude inimesteni," selgitas "Jõulutunneli" produtsent Margus Saar ja lisas, et algatuse eesmärk peaks olema selgelt mõistetav ja tulemus mõõdetav.



"Jõulutunnel" toetab oma tegevusega laiemaid teemasid, seetõttu võiks saate partner olla sihtasutus, mittetulundusühing või heategevusorganisatsioon, kellega koostöös jõuaks abi võimalikult paljudeni.



Heategevusprogrammis osalemiseks oodatakse taotlusi koos põhjendusega kuni 30. septembrini aadressil joulutunnel@err.ee.