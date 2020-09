Narvas arendatakse huviliste eesti keele oskust räpiooperit lavale tuues

Lavastuse peategelane Karma on umbkeelne naisterahvas, kes kaotab nii töö kui ka armastuse. Tänu sellele, et ta eesti keelt oskab, avanevad talle aga peagi uued ja ootamatud võimalused.

Idee autor ja stsenarist Krismar Rosin ütles "Vikerhommikus", et integratsiooni SA-le on alati meeldinud teha hullumeelseid projekte, mis on seotud inimeste huvidega. Nii sündis ka idee teha eestikeelne räpiooper, mis on samal ajal ka keeleõppeprojekt, et huvilistele eesti keelt õpetada.

Näitlejad leiti lavastusse virtuaalse casting'u käigus. Mitmed osatäitjad ei olegi kunagi varem ei näidelnud ega räppinud. Näiteks teeb ooperis rolli Maria Kanevskaja, kes kehastab ühte töötukassa töötajat. "Tegelikult ma olen päris elus ka töötukassa töötaja. See ei ole sarnane asi, kui sa mängid seda rolli laval ja teiste sõnadega. Sa käitud teisiti," rääkis Kanevskaja ja lisas, et tänu projektile on ka tema eesti keele sõnavara laienenud. Nüüd oskab ta isegi paari slängisõna kasutada.

"See on väga tore, sest sa saad õppida keelt loovuse kaudu. See on väga tähtis inimeste jaoks. Sa ei tunne, et sa õpid keelt, vaid sa oled selles protsessis ja see toimub väga loomulikult," tõdes Kanevskaja.

Rütmilise muusika on lavastusele loonud Pavel Botšarov ja Karl Kivastik.

"Karma" esietendub 19. septembril Narva Vaba Laval.