Sander Rebane: näitlejad teevad alkoholi tarbimise asemel sporti

Rebane tõdes, et tal ei ole endal kunagi alkoholiga probleeme olnud ja ta on pikki kaineid perioode varemgi teinud. "Tänapäeval näitlejad enam ei joo ammu," lükkas Rebane R2 "Hommikus!" ümber levinud arusaama, et näitlejad on alkoholilembelised. Alkoholi tarbimise asemel teevad näitlejad nüüd Rebase sõnul näiteks sporti. "Mina olen ikkagi kõik oma aktiviteedid sportlikeks aktiviteetideks muutnud," ütles ta.

Rebane lisas, et karskus on hea viis iseennast distsiplineerida. "Ükskõik missuguse distsipliini sa ette võtad, sul tekib meeletult palju eneseusku, mis igas mõttes mõjutab su igapäevaelu väga toredalt. Alkoholiga on see, et sul tekib energiat palju rohkem, sa magad palju paremini… Minul otseselt seda probleemi ei ole olnud, aga paljudel inimestel kaovad ka lisakilod," rääkis Rebane.

Ka kainena peol käimine on Rebase sõnul väga huvitav ja humoorikas kogemus ning endas tuleks leida inimestega suhtlemise julgus ka ilma alkoholita. "Võib olla see ongi variant, kuidas ennast järgmises suunas arendada – et sul lõpuks ei oleks vaja seda stiimulit, mis lubaks sul vabaneda. Võib olla see probleemi alge ongi sinna kirutatud, et me arvame, et meil on vaja seda stiimulit selleks, et lõõgastuda, vabaneda, olla vabam, olla julgem, aga tegelikult võiks selle leida ka ilma stiimulita," nentis Rebane.

Ta soovitas ka, et õhtuse teleka vaatamise ja õlle lürpimise asemel võiks hoopis vabas õhus aega veeta.