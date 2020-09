Solarise keskuses saab näha ERKI Moeshow võidukollektsioone

Esindatud on ka selle aasta võitja Annika Kiidroni kollektsioon "Give Me My Fairytale". Kiidroni võidukollektsioon on austusavaldus käsitööle ja omamoodi päästeoperatsioon, mille eesmärk on anda uus võimalus maha kantud tekstiilidele.

Lisaks saab näha teise koha pälvinud Mariliis Niine innovaatilisi veekindlaid villakudumeid ning väljas on ka valik töödest, mille autoriteks on Susanna Belinda Kõgel, Kairi Getman, Sandra Luks, Anu Sirkas, Liisa Kanemägi, Karolin Kärm, Anneliis Reili, Kirke Talu, Külli-Triin Laanet, Kerttu Reinmaa ja Edvard Hiietam

"Selle aasta ERKI Moeshow tase oli väga kõrge. Mitu kollektsiooni oli inspireeritud hinnalisest käsitööst ja materjalide leidlikust taaskasutamisest, samuti mängiti hirmude ületamise ja fetišite teemaga," ütles Solarise turundusjuht Kristin Lepikson.

Moenäitus on üleval Solarise keskuse esimese korruse Disainitänaval.

DisainiÖÖ toimub sel aastal 14.–20. septembrini ning viieteistkümnendat juubelit pidava festivali peateema on vajaduspõhine disain.