Marta Vaarik: käime kogu perega mööda taaskasutuspoode

Marta Vaarik kinnitas, et suurema osa oma riietest on ta saanud taaskasutuspoodidest. "Jalatseid ma käin tavapoodidest ostmas, sest tosse ma armastan väga," ütles ta ja lisas, et ei käi kaltsukates mitte huupi, vaid on ikkagi kindlad lemmikud, millele ta on kindlaks jäänud.

Taaskasutuspoodide kaupa eelistab Vaarik just selleks, et vältida ohtu, kus keegi tuleb näiteks sama kleidiga tänaval vastu. "Mulle ei meeldi ka kiirmood," tõdes ta ja mainis, et on ka selline inimene, et kui ta paneb valed riided selga, siis peab koju tagasi minema ja riideid vahetama. "Lihtsalt nii ebamugav on olla."

"Mul on nii hästi läinud, et terve pere on seda usku," ütles Vaarik ja tõdes, et nad käivad kogu perega taaskasutuspoodides. "Kui mul on liiga palju riideid koju tekkinud, siis ma panen omakorda suure musta prügikoti kokku ja viin sinna maale kaltsukasse tagasi."