Mati Vihman soovib 70. sünnipäevaks koguda 1000 autogrammi

"Ringvaates" oli külas Mati Vihman, kes tahab oma 70. sünnipäevaks saada kokku 1000 autogrammi. Praegusel hetkel on tal aga veel sadakond autogrammi puudu.

"Kuidas sa paned hinnalipiku sümpaatiale, eeskujule või armastusele?" ütles Mati Vihman ja lisas, et ta ei osta ega müü seetõttu ühtki autogrammi. "Ainult kingitusi võtan vastu."

VIhman selgitas, et tema kõige esimene autogramm oli Fidel Castro oma. "Ta vastas mulle 1. veebruaril 1968. aastal," ütles ta ja mainis, et saatis talle ise kirja ning pani peale 16 kopika eest marke.

Tema kogusse kuulub muuhulgas ka Marie Underi autogramm, kellele ta koostas kirja kaks nädalat. "Ma lugesin tema luuletusi, panin neid mõtteid kirja ja tegin sellise kollaažitehnikas kirja," ütles autogrammide koguja.

"Heli Läätsa ma kutsusin 1969. aastal tantsima, küsisin ta abikaasalt luba, Heli küll ise puikles esialgu vastu, öeldes, et pillimeeste naised on halvad tantsijad," mainis Vihman ja tõdes, et sellele vaatamata sai ta loa Heli Läätsa järgmisel päeval külastada, kui tal oli sünnipäev. "Läksin siis roosikimbuga talle külla."

Teletöötajatest sooviks Vihman saada enda kogusse näiteks Rene Vilbre autogrammi.