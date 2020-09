"Mulan" tegi Hiina kinoturul kehva debüüdi

Esimese nädalavahetuse järel oli filmi kassatulu 23,2 miljonit dollarit ehk umbes 19,5 miljonit eurot, kirjutab Reuters. Seevastu "Teneti" sama aja tulu oli Hiinas 29,8 miljonit dollarit ehk umbes 25 miljonit eurot.

Vahe on aga ka selles, et "Teneti" puhul suuri numbreid ei loodetudki. Küll aga eeldati vaatajate suurt huvi "Mulani" vastu, sest filmi peategelane on Hiina päritolu ja film ongi eelkõige Hiina turule suunatud.

"See on pettumust valmistav. Disney tegi selle filmi Hiina publikule mõeldes ja nüüd nad nägid, kuidas see põrus," ütles Exhibitor Relations Co seenior-meediaanalüütik Jeff Bock.

Filmi kassatulu võis mõjutada asjaolu, et "Mulan" sai hiljuti aktivistide pahameele osaliseks. Nimelt tänatakse filmi lõputiitrites Xinjiangi provintsis töötavaid valitsuse julgeolekuasutusi, mille liikmed seal ligi miljonit uiguuri vangilaagris hoiavad ja neid ebainimlikult kohtlevad.

Paar kuud tagasi sai kriitika osaliseks ka filmi peaosatäitja Liu Yifei, kes teatas Hong Kongi valitsusevastaste protestide valguses, et tema hoiab politsei poole. Politseid on aga kritiseeritud selle eest, et nad kasutavad demokraatia pooldajate vastu vägivalda.