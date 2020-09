Galerii: Viljandi tantsunädalal toimus Koolitantsu esimene off-programm

Koostöös Viljandi tantsunädalaga jõudsid lavale Sütevaka humanitaargümnaasiumi põhikooliõpilaste esituses "Meenuta. Mäleta. Armasta." (koreograaf Mia Orm) ja Shate tantsukooli "Kas ilus?" (koreograaf Irena Pauku).

Lavastused etendusid väljaspool Koolitantsu maakondlikke ja piirkondlikke tantsupäevasid.

"Koolitantsu tantsulavastused ehk off-programm on suunatud tantsukoolidele, kel on huvi ja süvenemist ette võtta pikemad tantsuvormid ning neid ka laiema publikuga jagada," selgitas Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein. "Koolitantsu kõige tuntum ja suurima osalejate arvuga osa on alati olnud lühivormid tantsupäevadel. Lisaks neile on viimastel aastatel andekatel noortel tantsijatel olnud võimalus osaleda tunnustatud koreograafide käe all Koolitantsu Kompanii ettevõtmistes ning nüüd lisandub neile veel off-programm. Koolitantsul on koht olemas kõikidele tantsuloojatele ja noortele tantsijatele sõltumata eelistatud tantsužanrist ja -vormist. Peamine on julgus oma ideedega möllata, katsetada ja teistelegi kaasa elada," võttis Bergstein kokku festivali uued võimalused.

Koolitantsu järgmisesse off-programmi saab kandideerida talvel ning toimub see 24. aprillil taaskord Viljandis. Koolitantsu põhiprogramm jätkub Põhja- ja Kesk-Eesti piirkondlike tantsupäevadega Paide muusika- ja teatrimajas 17. ja 18. oktoobril.