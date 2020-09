Robert Linna: minu muusikakool on Jimi Hendrix

Muusik Robert Linna tõdes, et kitarrimängu ta muusikakoolis õppinud ei ole ja on kitarrimänguoskused omandanud tuntud kitarristilt Jimi Hendrix.

"Minu suureks altariks oli kodune plaadiriiul. Tänu minu vanematele oli seal igast mussi. Kui ma leidsin sealt Hendrixi sellise plaadi nagu "Axis: Bold as Love", siis ma kuulasin seda nii palju, et ma ei võtnud teda kordagi plaadimängija pealt ära. Lõpuks ühel palaval suvel päike kuumutas selle plaadi täiesti laineliseks ja ma ei saanudki seda enam kuulata," meenutas Linna R2 "Hommikus!".

"Meister andis mulle teada, et see plaat on sul kuulatud, leia oma tee," lisas ta.

Linna rääkis, et kitarri kasutatakse tänapäeval väga erinevates koosseisudes ja stiilides. "Minu arust kitarr ikkagi nõuab enda kõrvale trumme, bassi ja klassikalist rokkbändi koosseisu," ütles ta ja lisas, et samas on kitarri ka uutes koosseisudes põnev kuulata.

Linna sõnul on ka tuntud kitarriste väga inspireeriv vaadata ja see tekitab temas tunde, et tahaks ka ise muusikavaldkonnas kaugele jõuda.