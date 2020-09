"Klassikatähtede" viiendas voorus tuli noortel muusikutel end tavapärastest kunstilistest raamidest lahti raputada ja esitada võistlusnumber koos ebahariliku lavapartneriga; saate teises pooles aga luua helikujundus stseenile legendaarsest mängufilmist "Vallatud kurvid". Kui küsida, milleks selliseid muusikute päriselus harva esinevaid olukordi leiutada, on vastus lihtne - see on lõbus, kasulik ja hariv.

Saate žüriisse kuulunud Tõnu Kõrvits ja Risto Joost kinnitasid seda ühest suust. "Muusikud saavad võimaluse näidata end uuest küljest, tuua välja oma fantaasia ja leidlikkus. Selline väljakutse juhatab neid kas või kord elus mingisugusele teisele rajale. Tänapäeva maailmas, mis on nii avar ja kirju, võib sellist koostöövõimet teise meediumiga vabalt vaja minna. Sellised asjad võivad juhtuda väga äkki," arutles Kõrvits.

Dirigent Risto Joost leidis, et loovülesannete lahendamine võiks olla iga muusiku hariduse loomulik osa. "Kindlasti on muusikuid, kes oma klassikaliselt kammitsetud ja hästi konkreetsest esituslaadist kunagi ei välju ja sarnase stressiastmega isegi kogu oma karjääri jooksul kokku ei puutu," möönis Joost. "Tegelikult on improviseerimisvõime eduka muusiku vaimulaadis väga oluline, loovat lähenemist tuleb kasutada ka organiseeritud ja kirjapandud muusika puhul, sest see annab suhtlemisvabaduse ja loob dialoogi publikuga."

Fantaasiat ja riskijulgust noortel talentidel igatahes jätkus. Näha-kuulda sai tantsivate flötistide triot koos väikeste baleriinidega, kitarri ja lummava valgus-show dialoogi, liivakunstniku ja klarneti mahedate helide kooslust, kirglikku tangot ja lustakat rahvatantsu ning koguni mustkunsti. Põnevust pakkusid mängufilmi "Vallatud kurvid" võidusõidustseeni muusikalised kujundused, mis instrumentide võimalusi ja mängijate riskijulgust arvestades kõlasid vägagi erinevalt. Timo Steiner sõnul oli selles ülesandes kõige rohkem raamist väljas Tähe-Lee Liivi etteaste. "Ta ei lukustanud seda vormi ära, vaid jättis otsad lahti, kas kogemata või meelega," leidis Steiner, kelle meelest vääriks nii mõnigi kuuldud kooslustest ja ideedest edasiarendamist ja kontserdilavale toomist. "Teise kunstivaldkonnaga koos töötades maailmapilt avardub, nagu ka võime kõnetada hoopis laiemaid publikuhulki. Ja endal on ka lõbus," usub Steiner.

Viienda saate säravaimaks esinejaks osutus televaatajate ja žürii häälte liitmisel kitarrist Helin Hallik. Tema esituste puhul toodi välja erilise atmosfääri loomise võimet, tooni tundlikkust, rikast tämbrite paletti ja muusikaliste karakterite mitmekesisust.

Saatest lahkus klarnetist Mirjam Avango. Läbi viie saate end mitmekülgsena näidanud muusik on kuulnud rohkelt kiidusõnu. "Mirjam on imelise tooni, kiire mõtlemise, musikaalsuse ja ajas reageerimisega, mis on lavapartnerina väga oluline," ütles kõiki tema esitusi kuulnud Kadri Tali. "Näeme teda tulevikus kindlasti laval, mitte ainult orkestris vaid ka solistina. Oma artistlikkust ja head närvikava näitas Mirjam ka saate lõpuosas - kui oskuslikult ja suure sümpaatiaga kaasvõistlejate vastu ta sellest olukorrast väljus. Tohutult kihvt noor inimene ja artist," tunnustas Tali.

Mirjam ise võtab sarjas osalemist kui põnevat seiklust, mis veeretas ta ette ebaharilikke ülesandeid ja andis kogemusi, mida kuskilt mujalt ei saa. "Päriselus sellist asja ette ei tule, et jooksed kaheks minutiks lavale ja pead ennast selle lühikese aja jooksul maksma panema. Omamoodi keerulised olid kõik voorud, ja mingit rolli mängis ka pikk vaheaeg, mille järele sattus kõige suuremat väljakutset pakkunud võistlusvoor," leidis Mirjam. Ta usub, et klassikatähe tiitli saab muusik, kellel on lisaks andele ja tohutule töövõimele olemas veel karisma - midagi sellist, mis publikut köidab. "Lihtsalt hea muusik olemisest siin veel ei piisa," kinnitas Mirjam, hoides kõigile kaasvõistlejatele pöialt.

Võistlejate paremusjärjestus viiendas saates žürii ja publiku hinnete liitmisel:



1. Helin Hallik, kitarr

2. Siret Sui, flööt

3. Tähe-Lee Liiv, klaver

4. Toomas Oskar Kahur, tuuba

5. Triinu Piirsalu, viiul

6. Mirjam Avango, klarnet

Viienda saate esitusi saab järelvaadata "Klassikatähtede" kodulehelt.

Järgmise saate teemaks on "Parafraas", kus võistlejail tuleb esitada töötlus äsjalõppenud saates väljaloositud klassikapalast ja üks popmuusika loo töötlus omal valikul.

Saatesari valmib Eesti Kontserdi, Klassikaraadio ja ETV koostöös.

