Mart Kase: suurettevõtted võtavad Eesti maast välja viimase

Pere kolis viis aastat tagasi Tallinnast Valgamaale ja rajasid seal talu.

Kalde talu peremees Mart Kase nõustus, et maaleminek oli mõnes mõttes ka romantiline samm, sihid on tal aga kõrgemad.

Ta tõdes, et praegu võitlevad kõik metsade eest, aga võitlema peaks ka põllumaa bioloogilise rikkuse eest. "Eestis on põllumajandus läinud aga suurte ettevõtete kätte, kes võtavad sellest maast välja, mis veel vähegi võtta annab," sõnas Kase. "Ja sellest räägib ka see film "Suurim väike talu"."

Kase on kõrgharidusega dramaturg ja psühholoog, lisaks on aga nüüd teinud lamba- ja kitsekasvatuse spetsialisti paberid. Praegu on neil umbes seitsekümmend kitse. Rängimaks väljakutseks nimetab ta aga paberimajandust.

"See nõuab tohutult aega, lisaks ei ole me kumbki erilised dokumentide-inimesed," nentis Mart Kase.

Talu perenaine Teele Kase on Tallinnas režiid õppinud ning tal tiksub ka sellealane plaan peas, praegu kulub aeg aga kolmele väiksele lapsele. "Loomi ja lapsi on juba nii palju, et tahaks, et oleks aega minna põllule kõplama."

Mõlemad tõdesid, et tallu oleks vaja abilisi.