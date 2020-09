Galerii ja video. Telelegend Hagi Šein tähistab 75. sünnipäeva

1967. aastal ETV-s tööd alustanud Hagi Šein on vaatajateni toonud hulga märgilisi saateid, teiste seas näiteks saated "Mõtleme veel" ja "Prillitoos". Aastatel 1992-1997 juhtis ta peadirektorina ETV-d, pikki aastaid oli ta ka rahvusringhäälingu nõukogu liige, neist 2010-2012 nõukogu esimees. Tema käe all on valminud mitmed filmid ning õppejõuna on ta hoo sisse andnud paljudele tänastele ja tulevastele teletegijatele.

ETV 65. sünnipäevaks valminud lühiloos "Minu ETV" tõdes Šein, et televisioon on olnud kogu tema elu. Viimati astus ta vaatajate ette maratonsaates "Öö-TV".

Telemehe sünnipäeva puhul näeb ETV-s esmaspäeval kell 15.45 Hagi Šeiniga "Tähelaeva".