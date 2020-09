Kristjan Lüüs: aju keerab meile iga päev käkki

Kristjan ütles, et inimese aju on nii veider, et see annab materjali palju. Abiks on tal ka Iisraeli psühholoogi Daniel Kahnemani ajuteemaline raamat.

"Me räägime, et aju on kõige vingem arvuti üldse, aga kui sa saad aru, mis käkki ta sulle iga päev keerab, tsensuuri ei ole," märkis näitleja.

"Nüüd ma teadvustan mingeid protsesse," ütles Lüüs pärast Kahnemani "Kiire ja aeglase mõtlemise" lugemist. "See ei ole maailma kõige naljakam raamat, aga see, mis Mehis Pihla selle materjaliga teinud on, on vapustav."

Oma lavaliseks firmamärgiks nimetas Kristjan Lüüs lokkis pahmakat. "Kui ma selle ära ajaks, siis oleks ma suvaline suure ninaga jorss."

Lüüs tegi saates ka mitmeid mõttemänge, mida vaadake videost.