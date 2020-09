"Klassikatähed" jätkab võistlust kuue noore muusikuga

"Klassikatähtede" konkursil on kaheksast noorest muusikust järel kuus, kes kõik on vahepeal usinasti harjutanud ja valmis nüüd näitama oma parimat vormi. Saates jätkavad võistlemist Mirjam Avango (klarnet), Helin Hallik (kitarr), Tähe-Lee Liiv (klaver), Siret Sui (flööt), Triinu Piirsalu (viiul) ja Toomas Oskar Kahur (tuuba).

Sarja viienda saate teema on "Raamist välja", kus proovile pannakse osalejate leidlikkus ja fantaasia. Noortel muusikutel tuleb välja astuda suvisest elurütmist ja senistest kunstilistest raamidest. Tänases saates luuakse muusikaline kujundus ühele tuntud Eesti filmile - sel korral kultusfilmile "Vallatud kurvid", ja otsitakse kokkukõla mõne teise kunstivaldkonnaga, mille võistleja valib ise.

Saate formaadi autori Timo Steineri hinnagul on "Raamist välja" ülesanne noortele muusikutele üks keerukamaid. "Enam ei piisa sellest, et kaunilt publikut sulatades pilli mängida. Nüüd on vaja loovust, on vaja katsetamise julgust ja koostööinnukust, et kahe kunstiliigi kohtudes tekiks uus, senikogematu ja erutav kunstivorm," selgitab Steiner. Varasemate hooaegade jooksul on selles voorus nähtud iluvõimlejaid, tantsijaid, mustkunstnikke ja trikijalgpallureid. Põnevaid kooslusi on oodata ka sel korral.

"Klassikatähed" saadet juhib Johan Randvere. Võistlejaid hindab žürii, kuhu kuuluvad dirigent Risto Joost, helilooja Tõnu Kõrvits ja muusikaprodutsent Kadri Tali. Arvesse lähevad ka publiku hääled. Hääletuseks antud aega aitab sisustada Rahvusooper Estonia meeskvintett.

"Klassikatähed" on ETV-s ja Klassikaraadios eetris pühapäeviti kell 18.45. Võistluse järel kuuleb Klassikaraadios, mida arvavad muusikute esinemisest saadet jälginud eksperdid. "Klassikatähtede" tegemisi saab jälgida sarja kodulehel ja Facebooki lehel. Saatesari valmib Eesti Kontserdi, Klassikaraadio ja ETV koostöös.