Toomas Uibo: natuke on hakanud laulmine jälle meeldima

"Laulmist ja rahva ees olemist saab nautida siis, kui see endale meeldib ja mulle on natuke hakanud meeldima," nentis Toomas Uibo. "36 aastat siis järelikult ei meeldinud."

"Poistel tekib teatavasti häälemurre, hääl ei olnud enam see, muutus tuhmiks ja helituks, tekkis paus ja tekkisid teised huvid," põhjendas Toomas Uibo loobumist.

Ta tõdes aga, et on oma praeguse häälega rahul. Sellega astus ta eelmisel hooajal üles ka TV3 saates "Maskis laulja", mis oli Uibo sõnul algul salajane projekt, millest ka ta isa Väino ei teadnud. Lavastaja ja näitleja Väino Uibo ütles pojale esmalt, et talle sellised saated ei meeldi, aga saanud teada, et seal osaleb Toomas, nimetas "Maskis lauljat" peagi oma lemmiksaateks.

Lennundushuvi algas Toomasel aga sellest, et tegi oma jalgrattale tiivad. Ta märkis ka, et lauljana laval olla sarnaneb mõnes mõttes lendamisega: tuleb kontrollida protsessi.

Vaata kogu intervjuud ja katkendeid Toomas Uibo lauludest lapsena ja nüüd videost.