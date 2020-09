David Guetta ja Sia tegid koos loo

Muusikute duol on kahe peale ette näidata mitu üleilmset esikohahitti alates nende 2011. aastal ilmunud esimesest edukast singlist "Titanium", mida on kuulatud üle miljardi korra.

Kevade algul kogus David Guetta oma United At Home heategevuslike otseülekannetega, mida jälgis üle 50 miljoni vaataja, Covid-19 toetusfondi tarbeks üle 1,5 miljoni dollari ning teenis talle kaks Guinnessi maailmarekordi tiitlit - "Enim vaatajaid kogunud DJ-seti otseülekanne Facebookis" ja "Enim meeldinud DJ Facebookis".

Pärast peaesinejana ülesastumist suvisel Tomorrowlandi digitaalsel festivalil Around The World, avaldas trendikas klubi Hï Ibiza, et 2021. aastal naaseb nende kavva David Guetta iganädalane üritustesari "F**k Me I' Famous".