"Klassikatähed"– helisev teekond kõrgustesse

See on kultuuriliselt hariv ja musikaalselt hingeminev meeleolukas sari "Klassikatähed", milles astuvad võistlejatena publiku ette noored interpreedid, igaüks oma instrumendiga, omavahel sõbralikult mõõtu võttes. Võimalus oma oskusi demonstreerida ja võidu poole pürgida on nagu omamoodi küpsuseksam noore muusiku arenguteel. Ja see sooritus televisiooni vahendusel, laiema vaatajaskonna silme all muudab kogemuse eriti väärtuslikuks.

Saade on toredalt üles ehitatud. Esinejad tutvustavad ennast ja oma pilli, andes ühtlasi ülevaate oma õpingute taustast. Neid hindavad stuudios koha sisse võtnud kolm helide maailmas ilma teinud žüriiliiget, andes otsekoheseid hinanguid püüdlikele katsetele.

Minu arvates on ETV programmis olnud kaua puudus klassikalise muusika saavutustest, mis muudab sarja veel veetlevamaks. Rõõm on jälgida kõiki esitusi, tutvuda esitajatega ja saada osa saatejuhi meeldivast jutustiilist. Huvitav on kuulata žürii professionaalseid hinnanguid ja põhjendusi ning põnev teada saada tulemustest. Eks kriitikataluvus ole kõigil erinev. Kiitus on alati oodatud ja julgustav, kuid ka kriitika on oluline. Žürii poolt välja toodud kitsaskohad, mis soovitavad üht või teist oskust lihvida, on ka kasulik. Selle toel saab edasisel harjutamisel nõrgema osa kallal teadlikult töötada.

Enne kahetsusväärset kriisiperioodi oli nauditav kord nädalas näha, kuidas mitmed pillid oma harjutanud mängijate kätes võlulisi elamusi pakkusid. Nüüd oli meeldiv näha uudist, et saatesari jätkub septembris. Ikka selleks, et taas vaadata, kuidas võistlustules tantsisklevad graatsilised sõrmed mustvalgetel klaveriklahvidel, silitavad kitarrikeeli, vajutavad puhkpilli nuppe ja koputavad imelisi rütme löökpillidel. Kuidas poognad meelitavad viiulikeeltelt välja muinasjutulisi meloodiaod ja liigutavad lauluhääled hõljuvad kõikjale stuudios ja igas kodus ekraani vahendusel. Saate formaadi muudab mõnusalt mitmekülgsemaks osa, kus iga võistleja mängib või laulab koos ühe varasema hooaja võitnud isikuga. Viimasel on juba rohkem kogemusi ja see pakub väärt kogemust.

Selle andekate tublide noorte eksamipalavikulise pingutuse kaudu jõuab maailma ohtralt helget, läbi kuninglike instrumentide kõlavate jumalike meloodiate. Jääb vaid loota, et endast kuldsed klassikalised pärlid publiku südameisse mänginud noored esinejad astuksid julgelt ja edukalt edasi oma tähistel teedel, uute kutsuvate kõrguste poole. Tänusõnad sellele suurepärasele saatele, tegijatele ja osalistele. Me vajame seda formaati muusikalise kultuurikire hoidmiseks.