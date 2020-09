Video: Culpas & Stupid F avaldasid singli "Mõista mõista"

"Mõista Mõista" loo ja video põhitegelast kehastab tuntud Rakvere Teatri näitleja Margus Grosnõi, kes aitas kaasa ka video planeerimisel.

"Mõista Mõista" mõtte on autorid ise lahti kirjeldanud järgmiselt:Raha on " maailma suurim religioon ja väärtus, mille kogumisest ja jagamisest lähtub kõik inimlik. Paljud jahivad raha ja rikkuseid igapäevaselt ning see igikestev jaht ei lõppe veel niipea, sest kukrud vajavad täitmist ning paljud positiivsed, kuid ka negatiivsed tegemised vajavad raha nimel toimetamist. Raha dikteerib nii kerjust, rahabossi kui teadlast, isegi kui aina enam inimesi seda naudingut ja orjust eitada üritavad. Kõik ju teavad, et raha ei haise!"