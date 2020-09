Piimandusmuuseum näitab lehma mulaaži abil lastele, kust piim tuleb

Imaveres tegutsev Eesti Piimandusmuuseum ostis lehma, et lapsed saaksid teada, kust piim tegelikult tuleb ja kuidas lehma lüpstakse. Tegemist on siiski elusa lehma tõetruu mulaažiga, sest päris lehma pidamine käiks muuseumil lihtsalt üle jõu.

Piimandusmuuseumi perenaine Anneli Siimussaar ütles, et praegu tuleb muuseumil kõvasti pingutada, et külastajad tagasi meelitada ja muuta piimanduse teema huvitavaks ka lastele.

"Aktuaalne kaamera" jälgis Ala põhikooli laste tegutsemist, kes olid kohale sõitnud Läti piiri äärest Valgamaalt. Kõik lapsed said proovida ka lehmalüpsmist.

"Sealt tuli tõmmata ja siis lõpuks pigistada. Ja siis hakkas sealt piima tulema," kirjeldas 3. klassi õpilane Karl Kristofer Golossov, kelle hinnangul ei ole lüpsmine väga lihtne töö.

"See on kuidagi selline kummine ja siis on natuke naljaks ja raske seda lüpsta. Aga muidu ei ole väga hullu," ütles 9. klassi õpilane Ester Maamägi.

"Muidugi päris lehm võib asjalikum olla, aga kui väikesed lapsed siin käivad, siis nad võivad ju karta ja ei pruugi julgeda. Pigem siis selline on parem variant," ütles Maamägi lehma mulaaži kohta.

Kui siiani ahvatles lapsi piimandusmuuseumis võimalus ise jäätist valmistada, siis lehmalüpsmine tekitab üksjagu elevust.

"Kõigil on suur ootusärevus, kui nad teavad, et lehm on muuseumis olemas. Ja veel suuremas ärevuses on täiskasvanud, kes kunagi on lehma lüpsnud, nad tahavad hirmasti proovida siin seda lehmalüpsmist ja see on meil võimalik praegu," rääkis piimandusmuuseumi juhataja Anneli Siimussaar.

Muuseumilehm on piimandusmuuseumi kõige uuem eksponaat, seepärast pole tal isegi veel nime.

"Kõik, kes arvavad, mis võiks meie muuseumilehma nimi olla, võivad meile ju Facebooki saata oma ettepaneku," ütles Siimussaar.