Linnukasvataja: kui endale kana koju tood, siis aasta hiljem on sul ka tuvid ja kalkunid

Mõlemad linnukasvatajad tõdesid, et nende jaoks on tegemist hobiga ja äri eesmärgil nad linde ei kasvata.

"Eks see linnukasvatus ongi progresseeruv huvi, et sa tood omale kana koju ja mõtled, et tahad mune saada ja aasta hiljem on sul kalkunid, pardid ja tuvid ka seal kõrval," tõdes Vahtramäe, kellel on kodus umbes 100 lindu. Linnukasvataja kohta on selline lindude arv Vahtramäe sõnul aga väike.

Ta lisas, et tema jaoks on väga huvitav jälgida, kuidas linnud käituvad. Näiteks kui kalkunid peegeldavalt pinnalt iseennast näevad, hakkavad nad endaga flirtima.

Oma lindudele ta nimesid pannud ei ole. Küll aga arvas Vahtramäe, et kui kalkunitele siiski nimesid andma peaks, sobiks neile midagi aristokraatset nagu näiteks Manivald.