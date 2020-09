Merle Lilje meenutas Laine algusaegu: olime nagu laulusõdurid

Praegu saab Laine Lilje sõnul laval hakkama suuresti tänu vanale rasvale. "Nagu sõjakool oli siis. Me olime nagu laulusõdurid. Me viisime lapsed hommikul lasteaeda ja siis läksime Viru Varietee põrandale trenni tegema ja vaatama, kuidas kõike mikrofonidega sobitada. Mikrofonijuhtmed olid ju väga pikad ja tantsusammud väga hoosad," meenutas Lilje "Ringvaates".

Lainega käidi esinemas mitmetes erinevates paikades – ka kohtades, mis jäid väljapoole Nõukogude liitu.

Kord korraldasid nad välismaal esinedes hotellis nii suure peo, et jaapanlased pidid magamiseks oma toast välja kolima. "Seiklusi oli ka jubedaid. Kui me sõitsime Magadani – see on seal Kaug-Idas –, jõuame hotelli ja seal on vereloik põrandal. Alguses mõtled, et kas keegi on liha siia maha pillanud või mis see on," meenutas Lilje. Peagi selgus aga, et sealt oli äsja trepist alla visatud inimene ära viidud.

Aeg-ajalt tuli esinedes ette ka äpardusi. Näiteks esitasid nad vabaõhulaval spiraalsete seelikutega ühte ABBA lugu ning keerutades keerles seelik Liljel seljast ja publik sai kõvasti naerda.

Lilje karjääri on alati toetanud ka tema abikaasa Riho Lilje, kellega ta on abielus olnud juba 42 aastat. "Kui mõned mehed ostavad oma naistele kauplusi, et naised oleks õnnelikud, siis minu mees on teinud mulle näiteks Laine, mis on nüüd üle kahekümne aasta taas koos töötanud. Kõik need orkestratsioonid, lauluseaded, kõik on tema teinud, kuigi ta ise on rokkar," ütles Lilje.

Aastate jooksul on tuntuks saanud ka Lilje lokid. Soeng tekkis tal 15-aastaselt, mil ta juuksurist tavapärasest uhkemate lokkidega koju tuli. "Mõlema lapse sünnitusejärgselt läksid need sirgeks ehk siis niimoodi natuke laineliseks. Ma olin väga ärritunud ja mõtlesin, et jumal, kui need lokid tagasi ei tule, mis mu imidžist siis saab," rääkis Lilje ja lisas, et inimesed tahavad tihtipeale tema juukseid ka katsuda ja tal ei ole selle vastu midagi.

"Täna ma olen üks tugev naine, kes teeb seda, mida ta tahab ja mis talle meeldib, kellel on väga tore perekond ja kellel on toredad sõbrad," võttis Lilje enda olemuse kokku.