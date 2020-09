"Õnne 13" uus hooaeg toob Alma ellu põnevaid muutusi

"Almale pole ma ammu nii põnevaid stseene kirjutanud. Alma on selline uhke proua, kes on uhkes üksinduses elanud ja tema kõrvale tekib ka selles hooajas keegi, kellele ta saab hommikuti kohvi serveerida," andis sarja stsenarist Andra Teede "Terevisioonis" vihje.

Põnevust jagub aga teistegi eludesse, sest Mornasse saabub Felix Vissi pojapoeg Filip, keda kehastab näitleja Mirko Rajas.

"Filip on pätt ja kaabakas, kes on Mornasse tulnud kõigi elu ära rikkuma. Teda ootavad ees konfliktiolukorrad linna võimukamatega. See Morna kamp on ju selline, et seal on armsaid vanainimesi, seal on armsaid lollikesi ja siis seal on sellised võimukamad tüübid nagu näiteks Margna ja vana Viss jne. Neile on ka vaja kedagi, kes vastu hakkab," selgitas Teede.

Rajase sõnul on Filipi tegelaskuju tema jaoks väga põnev ning pealtnäha pätipoiss on tegelikult südamlik ja hea huumorisoonega.

"Need kolm osa, mis me praegu oleme teinud, on koostöö olnud väga meeldiv ja ma ootan huviga, kuhu see tegelaskuju liigub," ütles Rajas ja lisas, et Filipi karakter avanebki järk-järgult.