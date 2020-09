Fotod ja video: Erle Loonurm käis talisuplemas

Talisuplemise maaletooja Hannes Viherpuu tõdes, et tegelikult ei ole talisupluse hooaeg veel alanud, sest vesi on veel liiga soe. Paras on alustada siis, kui veetepmeratuur langeb alla kümne kraadi, ent praegu on vesi veel soojem.

Ta lisas, et talisuplemine on viimastel aastatel ka kõvasti populaarsust kogunud ja võib ka sõltuvust tekitada. Alustada tuleks aga rahulikult – siis kui vesi veel üle kümne kraadi on.

"Tegelikult on väga soe," ütles Loonurm pärast ujumist. "Enne riietega oli isegi külmem olla," lisas ta.