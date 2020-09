Pluuto avaldas albumi Wavy Music Entertainmenti plaadifirma alt, mille üks kaasloojaist on ta ise ja mis teeb noormehest praegu Eesti noorima plaadifirmaomaniku.

Pluuto, kodanikunimega Henry Orlov, töötas "Päripäeva" kallal ligi aasta. Kuigi esialgne idee oli teha EP, siis mõte muutus ruttu, sest mõne kuuga oli kogunenud ports demosid, mida ei tahetud välja jätta.

"Mul on tõsiselt hea meel jagada fännidega esimest päris albumit, seal sees on mitmeid sadu töötunde tervelt meie tiimilt, tänan neist igaüht, ilma nendeta poleks see album kunagi valmis saanud," kommenteeris Pluuto. "Suurim tänu läheb Karl Killingule, kes produtseeris albumilt koguni üksteist laulu."