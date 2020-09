Ilmus Egert Milderi uus laul "Your Green Is Better", mida saadab hoogne ja suvine muusikavideo. Tegu on Egerti esimese uue singliga pärast osalemist Eesti Laulul looga "Georgia (On My Mind)".

"See on üks muretu ja positiivse energiaga lugu! Mulle tundub, et sel aastal enam kui kunagi varem on olnud aega veeta rohkem aega koos oma kõige lähemate ja lemmikute inimestega ning see lugu võib olla tuletab meelde neile seda vahel ka öelda," rääkis laulja.

Haaravale loole ilmus ka roheliste kurgitaimede vahel filmitud ühe-võtte-muusikavideo. "See on korralik pingutus, et plaanida kaamera liikumine nii, et keegi kogemata valel ajal kaadrisse ei jääks. Kui kaamera silma läbi paistab mänglev kergus, siis kaamera taga toimusid ikka korralikud spurdid, et iga osaline õigel ajal oma positsioonile jõuaks," kommenteeris Milder.

Värske loo "Your Green Is Better" autoriteks on taaskord Egert Milder, Kaspar Kalluste ja Matteo Capreoli - laulukirjutajad, kellega koostöös sündis ka Eesti Laulu võistluslugu "Georgia (On My Mind)" ning ka artisti varasemad singlid.