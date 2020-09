"Serverid on põhimõtteliselt nagu arvutid ja nende peale on talletatud kõik info ja portsessid, mis meile usaldatud on," selgitas Wavecomi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Jaak-Heinrich Jagor.

Serverites talletatud info pärineb nii Eestist kui ka teistest riikidest ja on tihti konfidentsiaalne, mistõttu on oluline, et kõrvalised isikud sellele ligi ei pääseks.

Selle vältimiseks on serverid hoolikalt turvatud – nendeni jõudmiseks tuleb läbida nii näo-, käe- kui ka sõrmetuvastus. Seejuures jälgitakse ka seda, kas jäljed lähevad kokku kandja süsteemi kantud kehatemperatuuriga.

Hermakülalt võeti Wavecomis sõrme-, käe- ja näojälg ja nii pääses ta serveritele üsna lähedale.