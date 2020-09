Klubi asutajad on sõbrad Argo Sarapuu ja Ott Luts, kellel tekkis karantiini ajal mõte, et on aeg lõpetada asjade edasi lükkamine ja tuleb asuda tegutsema.

"Ujumine on sellepärast, et me ise tegime seda ja see andis päevale hästi mõnusa käivituse. Su keha ärkab nagu üles," rääkis Sarapuu "Ringvaates".

Sõprade tegevusest on innustust saanud ka teised ja praeguseks käib koos ujumas umbes 15-liikmeline seltskond. Varajaste vette kastjate seas on nii neid, kes vaid niisama vees suplevad, kui ka neid, kes veidi pikema maa maha ujuvad. Samuti on neid, kes on hommikusuplust juba mitukümmend päeva teinud, kui ka neid, kes alles alustavad.

72 hommikut järjest nii vara ärganud Kaidi sõnul innustab vara ärkama energia, mis sellest ja ujumisest tekib. "Kõik need varasemad äratuskella edasi lükkamised ja uimerdamised on minevik," ütles ta.

Varajased ärkajad tõdesid ka, et Kella 5 Klubi tegevus on neile väga hästi mõjunud. "Kõik muutub – tervis läheb paremaks, aega on tunduvalt rohkem. Hästi palju tervislikke harjumusi tekib sellega juurde. Väga mõnus tunne," ütles 64. korda hommikuujumist harrastav Kadri Tammist.