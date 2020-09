"Natuke rohkem kui aasta tagasi oli mul endal selline vaimne täiesti kokku kukkumine. Ma kolm päeva ei suutnud voodist üles tõusta ja üldse nii füüsiliselt kui ka vaimselt olin täitsa katki. Siis ma sain aru, et midagi peab muutuma," rääkis Vabarna "Ringvaates".

Esimese asjana mõistis ta, et ta uni ei ole piisavalt kvaliteetne, mistõttu otsustas ta, et hakkab iga päev vähemalt kaheksa tundi magama. Lisaks pidas ta oluliseks leida päeva jooksul aega ka iseendale, mistõttu lõi ta endale uue päevarütmi – enam ei ärganud ta koos lapsega, vaid hakkas ärkama väga vara, et nautida paari tundi, mil teda keegi ei sega.

"Ma ei ava telefoni, ma ei hakka meile saatma, ma ei hakka tööd tegema. Ma loen, ma teen joogat, ma plaanin päeva ja siis teen tööd ka enne, kui laps ärkab. Nii et kõik need olulised asjad, mis on vaja päeva jooksul teha, on enne tehtud ja tegelikult see kõik toetab suures pildis nii vaimset kui ka füüsilist tervist," rääkis Vabarna ja lisas, et ta on väiksest saati pigem hommikuinimene olnud.

Magama läheb Vabarna juba kella kaheksa paiku. Juhul kui aga õhtul on kontsert, läheb ta magama hiljem ja ärkab samuti hiljem. "Mu prioriteet on kaheksa tundi und täis saada," ütles ta.

Vabarna tõdes ka, et igaühele varajane ärkamine ei pruugigi sobida ja see sõltub paljustki elustiilist. "20ndates ma tõesti ei oleks nii elanud – siis ma mõnikord sain alles neljast-viiest magama –, aga praegu see sobib väga hästi," ütles ta ja lisas, et päevarütmiga harjumine võttis esialgu siiski aega. Selleks, et ilma äratuskellata nii vara ärgata, kulus tal umbes kolm kuud.

"Ma tunnen, et ma olen palju rahulikum, palju õnnelikum – ma olen enda asjad saanud ära teha," ütles Vabarna. Tänu varajasele ärkamisele on ta hakanud ka aega paremini planeerima ja jõudnud rohkem ära teha. Näiteks võtab ta igal hommikul 20 minutit raamatu lugemiseks ja on selle aastaga jõudnud 17 raamatut läbi lugeda.